İYİP kulisleri: 'Ağıralioğlu birden fazla dala oynuyor'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sert söylemlerde bulunan İYİP'li İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinden istifa etmesinin ardından konuşulanları yazdı.

Pehlivan "Binali Yıldırım, altılı masayı dağıtmak için görevlendirildi. Hatta İYİ Parti’den iki isimle görüşmeler yapıyor. İddia edilen o isimlerden biri de Yavuz Ağıralioğlu idi" iddiasını duyduğunu ancak teyit ettiremediğini ifade etti.

'Ağıralioğlu hep hayal ettiği gibi Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğuna oturur'

Ağıralioğlu’nun istifasının ardından İYİP'ten isimlerle görüşen Barış Pehlivan'ın aktardığına göre, partinin genel başkanı Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşlarından biri şunları söyledi:

"AKP’li Faruk Çelik’in ‘Yavuz Bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı’ sözüne dikkat kesilin. Sonra Ağıralioğlu’nun Hasan Doğan’la ve Fahrettin Altun’un bir yardımcısıyla diyaloglarını araştırın, bakın neler çıkar...

Eğer arzuladığı gibi genel başkan yardımcılığı görevi verilseydi, bu istifa gerçekleşmezdi. Ama bence asıl planı şu: İktidar seçimi kaybederse, Mustafa Destici artık BBP Genel Başkanı olarak kalmaz. Ağıralioğlu da hep hayal ettiği gibi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun koltuğuna oturur. Görülüyor ki birden fazla dala oynuyor."

Pehlivan, söz konusu iddiaları sormak için aradığı Ağıralioğlu’nun ise “Söyleyeceklerimi paylaştım. Yeni bir şey söylemenin lüzumu da yok sanki. Mazur görün, süreci izlemeye çalışıyorum” yanıtını verdiğini belirtti.