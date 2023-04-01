İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasıyla ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi

İYİP İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D-100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre, merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada gözaltına alınan bekçi adliyeye sevk edildi.