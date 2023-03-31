İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin valilikten açıklama

İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

"Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir” denilen açıklamada, “Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadesine yer verildi.