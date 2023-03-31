İYİP İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı

İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti.

Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, “Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor” dedi.

Alınan bilgiye göre, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİP İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in binaya gideceği öğrenildi.

Akşener: Kurşunları çek, geleceksen sen gel

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti: "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!"

Kavuncu: 'Beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur

Saldırıya tepki gösteren İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerini hatırlatarak "Beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur" dedi.

Kavuncu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "Beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kınama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı kınadığı paylaşımında "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. İmamoğlu Twitter hesabından "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da yaptığı paylaşımda "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun. Ucuz sindirme siyasetine dahil olan tüm failler en kısa sürede hukuk karşısında hesap verecek" dedi.