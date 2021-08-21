İYİP İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya saldıran şahıs tutuklandı

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine dönük yumruklu saldırıya en az üç kişinin katıldığını söylerken kendisine tahsis edilmiş korumalarının kaldırıldığını ekleyerek, “Kararın İçişleri Bakanlığı’nca verildiğini söyledi. İçişleri Bakanı’na gitsem belki korumalarımla geziyordum. Ben de onu yapmam” dedi.

Saldırganın Kavuncu'nun yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu'nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.

Saldırıyla ilgili şüpheli Sinan Oral, çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi’nde cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Sinan Oral’ın “kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

MHP bağlantısı

Öte yandan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök’ün Kavuncu’ya yumruk atan ve tutuklanan 31 yaşındaki S.O ile ağabeyine ait işyeri açılışına katıldığı ortaya çıktı. MHP Silivri Teşkilatı’nın iki yıl önce Facebooksayfasında paylaştığı fotoğraflarda, “İlçe Başkanımız Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök, ilçemizde faaliyete giren araç alım satım işletmesinin açılışını gerçekleştirdi. İşletme sahibi S. ve B.O’ya bol bereketli kazançlar dileriz” mesajı yer alıyor.

İfadesi ortaya çıktı: İmalı baktı refleks olarak vurdum

Sinan Oral, savcılıkta verdiği ifadede, bir araç satın almak üzere Bakırköy'e gittiğini, buluşacağı kişi telefonu açmayınca Cuma namazı vakti geçene kadar yeğenleri ve çocuklarına alışveriş yapmak amacıyla gezmeye başladığını söyledi.

Meydanda dolaşırken Kavuncuyu gördüğünü anlatan Oral, şunları söyledi:

'Kendisini tanımamakla birlikte Ümit Özdağ'ın, Fetöcü olduğu iddialarından dolayı Kavuncu'ya karşı antiopatik bir yaklaşım içerisindeydim. Vatanına ve milletine bağlı bir insan olduğumdan Kavuncu'nun Fetö'cü olduğunu düşünerek kendisine doğru yaklaştım, bir anlık refleksle elimi kaldırarak vurdum. Olayın şoku içerisinde uzaklaştım. Anlık bir şekilde mağduru görmem üzerine olayı gerçekleştirdim'

Oral, basit yaralama suçundan Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevke dildi. Oral, Mahkeme'de verdiği ifadede şöyle konuştu:

''Kendisinin sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Fetöcü olduğunu düşünerekten, görünce bakıştık. Kendisi bana imalı bakması nedeniyle, kolumu savurdum. Ben milliyetçi biriyim kendisinin paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kolumu savurduktan sonra taksiye binip kaçtım. Beni kimse yönlendirmedi. Kurgulanmış bir plan değildir. Anlık gelişmiştir.''