İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti.
İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, “her zaman İYİ Parti’nin emrinde ve hizmetinde olacağını” söyledi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İYİP il başkanı istifa etti
İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu görevinden istifa etti.
Haber Merkezi
İYİP Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti.
İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, “her zaman İYİ Parti’nin emrinde ve hizmetinde olacağını” söyledi.