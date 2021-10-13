İki öğrenciyi taciz eden 'öğretmen' tutuklandı

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Taner Baştuğ (49) hakkında bir öğrencisi taciz şikayetinde buludu. Bunun akabinde öğretmen hakkında hemen soruşturma başlatılırken, bir öğrenciye de sözlü tacizde bulunuduğu iddia edildi.

Polisler iki öğrencinin ifadelerinin alınmasının ardından beden eğitimi öğretmeni Baştuğ'u gözaltına aldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. (İHA)