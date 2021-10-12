'Cumhurbaşkanlığı kurumu bakanlık hakkında rüşvet soruşturması başlattı' iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Özer, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattığının iddia edildiğini söyledi.
Özer, "Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii çünkü AKP herhâlde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.
Özer'in genel kurul tutanağında yer alan ifadeleri şöyle: