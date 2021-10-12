'Cumhurbaşkanlığı kurumu bakanlık hakkında rüşvet soruşturması başlattı' iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Özer, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattığının iddia edildiğini söyledi.

Özer, "Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii çünkü AKP herhâlde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Özer'in genel kurul tutanağında yer alan ifadeleri şöyle:

"İddiaya göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Tam bir fırsatçılık hikâyesi. Uruguay'dan 8.800 sığır ithal edilir, gemi Mersin Limanı'na üç gün gecikmeli gelir. Bakanlık gecikme gerekçesiyle hayvanları indirmesine izin vermez, hiçbir aracıyı da dinlemez. Sonra birileri ithalatçı firmaya sorunu çözmeyi garanti eder, 120 bin dolara anlaşırlar. Ertesi sabah da Bakanlıktan onay çıkar. Rüşvete giden soru basit; eğer mevzuata uygunluk yoksa, onay nasıl çıktı? Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii çünkü AKP herhâlde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor. Peki, kim bunlar? Bakanlığın hangi yetkilileri? Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Başka rüşvet olayları, başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?"