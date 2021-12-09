İYİP iki isme kapıyı kapattı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için düşüncesi belli oldu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin İYİP Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın “Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz” sözlerinin ardından İYİP’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin dikkat çeken yorumlar geldi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİP'li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin açıklamalarını, “Kemal Bey olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkanı inceleyecek. Kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz” sözleriyle değerlendiriyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ekonomist Kemal Derviş gibi isimlerin olası adaylığına kapıyı kapatan İYİP kanadı, özetle şunları vurguluyor:

"(Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı) Görüşümüz şöyle: Kemal Bey daha önce adaylıktan uzak bir isimdi, sonra “Kim dedi benim aday olmayacağımı” çıkışında bulundu, sonrasında bu süreçler yaşandı. Bu süreç içinde de Kemal Bey’in adı kamuoyu yoklamalarında yoktu. Doğaldır. Şimdi ise Kemal Bey kendisini ve olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra “resme bakacak”. Vatandaşın kararını, kamuoyu yoklamalarından çıkan resmi inceleyecek. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz."