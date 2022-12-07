İYİP Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Genel Kurul'a katılmayacağız

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında çıkan arbedede AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, AKP'li vekilin parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasının açılmasına yol açmıştı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs hastaneye kaldırılmıştı. Işık'a ise TBMM'de iki oturuma katılmama cezası verilmişti.

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu bütçe görüşmelerinde AKP'li isimler konuştuğu sırada Genel Kurul’a katılmayacaklarını açıkladı.

'Bilerek ve isteyerek gerçekleştirildi'

İYİP'li Hüseyin Örs'ün ölümden döndüğünü ifade eden Dervişoğlu, "Bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilecek basit bir suç değildir. Söz konusu olay TCK’nın 81’inci ve 82’nci maddeler kapsamına giren, kastı aşan bir eylem olup adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılmalıdır" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Işık hakkında hukuki işlem baştılması gerektiğini söyledi.