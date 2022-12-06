AKP'li vekilden İYİP'li Örs'e 'geçmiş olsun' mesajı: 'İstenmeyen bir hadise'

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın saldırısı sonucu hastaneye kaldırılan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Ayvazoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Bütçe görüşmelerimiz sırasında maalesef istenmeyen bir hadise sonucu değerli Hocam, Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştır.
Müşahede altında olan Sayın Örs’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."