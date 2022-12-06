Davutoğlu, İYİP'li Örs'ü ziyaret etti: 'Uzun süre hayati riski devam etmiş'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Davutoğlu, "TBMM'de bile böyle bir şiddet söz konusu oluyorsa hepimizin yaklaşan seçim ortamıyla ilgili hem kaygı duyması hem de basiretle bu şiddet ortamının ortadan kalkması için çaba sarf etmesi lazım" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Her şeyden önce TBMM’de yaşanan bu vahim olayı hem şiddetle kınıyorum hem de son dönemde gittikçe artan şiddet kültürünün toplumumuza sirayet etmesi konusunda bütün siyasi liderleri aklıselim ve basiretle davet ediyorum. Gerçekten toplumda şiddet olaylarındaki yaygınlaşma bugün TBMM’ye de yansıdı. Tabii TBMM’de bazen tartışmalar, tansiyon yüksek olabilir ama hiçbir zaman bunun fiili bir saldırıya dönüşmemesi lazım.

'Çok ciddi hayati tehlike atlatmış ve uzun süre hayati riski devam etmiş'

Doktorlardan bilgi aldık. Doktorların verdiği bilgiye göre; sayın Örs hastaneye intikal ettiğinde çok ciddi hayati tehlike atlatmış ve uzun süre bu anlamda hayati riski devam etmiş. Şu anda durumu daha iyi. Kendisine gerekli müdahale yapılmış. Ancak bir süre daha gözetim altında bulunmasında fayda mülahaza ediyorlar.

TBMM hem milletin en yüce makamıdır hem de siyasetin kültürünün, nezaketinin yansıması gereken bir mekandır. Burada bile böyle bir şiddet söz konusu oluyorsa hepimizin yaklaşan seçim ortamıyla ilgili hem kaygı duyması hem de basiretle bu şiddet ortamının ortadan kalkması için çaba sarf etmesi lazım. Maalesef her alana bu sirayet etti.

'En azından insani gerekçelerle özür dilemesi gerekir'

Bugün de üzücü olan hususlardan biri şu ki hep beraber bu şiddet olayı karşısında tutum almamız gerekirken, bu şiddet olaylarının engellenesi için ortak tavır sergilenmesi gerekirken, yaşanan olay sonrasında yapılan bazı açıklamalar da bizi derinden üzüntüye sevk etti. Her şeyden önce bu olaya sebep olan milletvekilinin en azından insani gerekçelerle özür dilemesi gerekir. ‘Ben özür dilemeyeceğim’ demesi, gerekçe ne olursa olsun, bütün iktidar mensuplarına şu uyarıda bulunmak istiyorum: TBMM’yi şiddetten uzak tutun. Topluma şiddet kültürünü yaymayın. Bugün yaşanan bu olaydan ders alarak TBMM oturumlarının soğukkanlılıkla, basiretle ve karşılıklı nezaket kuralları içerisinde yapılmasına özen göstermek lazım."