Akşener, Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret etti: 'Hiçbir ahlaksız yumruk...'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane ziyaretinin ardından konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!