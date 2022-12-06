Meclis'te kavga: İYİP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Meclis'te bütçe görüşmelerinde gerginlik sürüyor. AKP'li ve İYİP'li vekiller arasında çıkan arbedede İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralandığı öğrenildi. Ara sırasında başlayan kavgada, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Örs'e yumruk attığı, AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı öğrenildi.
HalkTV'deki habere göre, kalp rahatsızlığı bulunan Hüseyin Örs ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldü.
Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.