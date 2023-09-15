İYİP GİK toplantısı: 'Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz'

İYİP’in önceki gün “81 ilde kendi adayı ile yerel seçime girme” kararının alındığı kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü. Karara ilişkin farklı görüş bildiren 4 GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi.

Akşener, 81 ilde belediye başkan adaylarını tespit etme önerisini önceki gün partisinin kongreden sonraki en yüksek karar organı olan Genel İdare Kurulu’nun oyuna sundu. Milliyet'in haberine göre, karar “oy çokluğu” ile benimsendi. Karara ilişkin farklı görüş bildiren dört GİK üyesinin de “tek başına seçim” kararına değil, bunun zamanlamasına itiraz ettikleri öğrenildi.

Sözkonusu dört üye partinin bu stratejisinin yerel seçimlerde değil, 2028 genel seçimlerinde hayata geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu üyelerin tutumuna ilişkin konuşan bir GİK üyesi, “Arkadaşlarımız farklı görüş bildirseler de kararın esasına hiçbir itirazları yok. Onlar da ittifakların partiye ve Türkiye’ye zarar verdiğini, İYİ Parti’nin kendi kimliğini ortaya koyması gerektiğini düşünüyor” dedi.

'Bizim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetimiz yok'

Toplantıda 50 GİK üyesinden yaklaşık 30’nun söz alarak görüşlerini dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Akşener’in kısa bir değerlendirme yaptığını ve ardından “kararı siz vereceksiniz” diyerek, oylama yaptırdığını bildirdi.

GİK’in aldığı kararın ardından yerel seçim çalışmalarının hızlanacağını söyleyen parti kurmayları, “Bizim kimseyle işbirliği yapmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi adaylarımızı çıkaracağız. CHP de adaylarını açıklamaya başladı. Bizimle işbirliği, uzlaşma gibi bir çabanın içinde olurlarsa o günün koşullarında konuşulur ama o gün bizim de adaylarımız olacak” ifadelerini kullandılar.

Bundan sonraki süreçte Başkanlık Divanı GİK’ten aldığı yetkiyle adayları belirleyecek. Aday adayları arasından kimin aday olacağına, yöre insanının tercihleri dikkate alınarak karar verilecek. Adaylar belirlendikçe Akşener tarafından duyurulacak.

'Erken karar alındı, yanlış oldu'

Toplantının ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan bir İYİP’li yönetici ise kararı yanlış bulduğunu ve zamanı gelince konuşacağını söyledi. Kendi adaylarıyla seçime girme kararına karşı olan isim, “Muhalefetin içerisinde de İYİ Parti kuyruk değil, ana iki omurgadan biri. Erken karar alındı ve yanlış oldu. Muhalif seçmeni toplayacak ve adil bir paylaşım yapacaksın. Geri dönüşü olur mu? Bundan sonra aday çıkarmama kararı alınırsa partinin inanırlığı kalmaz” değerlendirmesini yaptı.

'Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ise "ittifakta kalalım" diyen isimlerin Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İYİP Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk olduğunu açıkladı. Saymaz’a konuşan Üçok, “Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. İttifaksız girdiğimizde Türkiye’de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP’nin olacak” ifadelerini kullandı.