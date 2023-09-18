İYİP Genel Başkan Yardımcısı Erdem: Güç birliği olmadan seçim kazanmak mümkün değil

İYİP'in yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den yerel seçimlerde ittifak tartışmasına dair dikkat çekici bir açıklama geldi.

Erdem, ittifak olmadan büyükşehirlerin kazanılmayacağını belirterek "Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

İttifak sisteminin demokrasiye zarar verdiğini söyleyen Erdem, "Genel seçimi muhalefete kaybettiren, ittifak sisteminin kötülüğünün yanısıra asıl Millet İttifakının akıllıca hareket etmemesidir" ifadelerini de kullandı.

Erdem'in konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

'İttifak sisteminin demokrasiye zarar verdiği açıktır'

"İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır. Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir. Referandum sürecinde Türkiye’ye zarar vereceğini bağıra bağıra uyardığımız yeni anayasa ve %50+1 mahkumiyeti ile yaralı olan Türk demokrasisi çok daha beter hale gelmiştir.

'Güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değil'

Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılanayacağıdır. Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısı reddetmiştir. Hal böyle olup Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir. AKP tarafından Türkiye’nin içine sokulduğu ve demokratik bir anayasa olmadan değişmesi mümkün olmayan İttifak rejimini kötülemek ile iktidarı yenmek de mümkün değildir.

'Seçimi kaybettiren Millet İttifakı'nın akıllıca hareket etmemesidir'

Genel seçimi muhalefete kaybettiren ittifak sisteminin kötülüğünün yanısıra asıl Millet İttifakının akıllıca hareket etmemesidir. Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır. Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayalkırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez."