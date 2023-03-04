İYİP Genel Başkan Başdanışmanı: Bir suikast planlandı ve Meral Hanım dışlandı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik dün yaptığı açıklamarın ardından konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’e açıklamalarda bulunan Çömez, "Bir suikast planlandı ve Meral hanım masadan dışlandı. Biz Altılı Masa'yı yıkmadık, kovulduk" dedi. Çömez şunları söyledi:

"Altılı Masa ayakta kalsın diye elimizden geleni yaptık. Hatta, biz Altılı Masa'nın hâlâ içindeyiz, bu masa tek bir masa olarak yoluna devam ediyor, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için o masanın etrafına oturanlar o masayı terk ettiler ve bizi ittiler.

Kemal Bey ya da masa, herhangi bir adayın ismiyle ilgili geçen gün yapılan toplantıya kadar hiçbir şekilde bir görüşme, müzakere, tartışma yapmadı. Burada en masum olan İyi Parti idi çünkü biz aday çıkartmayacağız dedik. Kemal Bey ima etti ama 'ben adayım' demedi. İki kere baş başa Meral Hanım ve Kemal Bey toplantı yaptılar. Zinnen söylediği şeyleri açıkça, cesaretle söylemedi.

5 parti, biz Kemal Bey'in adaylığını 5 parti imzasıyla çıkartırız, siz de ayrı durursunuz dedi. Burada açıkça, bir suikast planlandı ve masadan Meral Hanım dışlandı. Tartışma ortaya çıktı, devreye Babacan, Davutoğlu girdi. Kemal Bey'in iradesiyle kuruldu bu masa, bir yıldır güzel çalışmalar yaptı. Son toplantıda Kemal Bey ortak aday çıksın denmesine rağmen diğer partilerin dayatmasıyla Meral Hanım'ın önüne konan bir imza ile bu imza atılmalı ve Kemal Bey'in adaylığı onaylanmalı demek, 'sen bu masadan kalk' demektir."