İYİP Genel Başkan Başdanışmanı: 22 bin şüpheli sandık var

Seçimin ikinci tura kalması usulsüzlük iddiaları başta olmak üzere birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e konuşan eski TÜİK başkanı, İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir, 6 milyon seçmeni kapsayan 22 bin sandığın şüpheli olduğunu söyledi. Aydemir, hata ve usulsüzlüklerin sandığa ilk gidildiği andan, oyların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sisteminde onaylanmasına kadar olan süreçte yapıldığına dikkat çekti. Söz konusu aşamaları sıralayan Aydemir, “Oy kullanma sırasında, kullanılan oyların ıslak imzalı tutanaklara geçirilmesi sırasında ve ıslak imzalı tutanakların YSK sistemine aktarılması sırasında hata ve usulsüzlük olabiliyor” dedi.

Bir sandıktan çıkan verilerin o sandığın bulunduğu bölge verileri ile karşılaştırıldığında, yüksek katılım, geçersiz oy oranlarının düşük olması ve adayın bölgede aldığı oy oranının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan sonuçların usulsüzlük belirtisi olabileceğini aktaran Aydemir, durumu örneklerle de açıkladı.

'MHP’ye blok bir şekilde oy kullanılmış'

Birol Aydemir, “Bu şartları sağlayan 22 bine yakın sandık var. Bu sandıklardaki toplam seçmen sayısı yaklaşık 6 milyon. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a giden normalin dışında oy sayısı ise 775 bin ila 836 bin arası. Bu da yüzde 1,47 ile yüzde 1,58 oranına denk geliyor” dedi. Söz konusu olayların en çok yaşandığı illeri ise “Şanlıurfa, Malatya, Erzincan, Siirt, Tokat, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay” olarak sıraladı.

“Diyarbakır’da 1161 nolu sandıkta katılım oranı yüzde 98. Geçersiz oy oranı ise yüzde 0. Bu sandıktan Erdoğan’a yüzde 99 oranında oy çıkmış. Benzer bir durum da Şırnak’ta 1068 nolu sandıkta da yaşanmış” diyen Aydemir, doğu illerinde MHP’ye de blok bir şekilde oy kullanıldığını kaydetti, “Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan 1102 nolu sandıkta MHP’nin oy oranı yüzde yüz oranında. Ancak MHP’nin ilçe bazında aldığı oy yüzde 9,29” ifadelerini kullandı.

Bazı sandıklarda da Yeşil Sol Parti’nin oylarının MHP’ye kaydırılmış olabileceğini söyleyen Aydemir, “Şırnak Cizre’de 1240 nolu sandıktaki MHP oy oranı yüzde 87,59. İlde MHP’nin aldığı oy oranı ise yüzde 3,25. Bu durumda Yeşil Sol Parti’nin oylarının MHP’ye yazılmış olabileceği anlaşılıyor” diye konuştu. ‘Sahip çıkarsak kazanırız’ Seçim güvenliğinin önemine vurgu yapan Aydemir, “Her sandıkta olmamız gerekiyor. Sandıklara sahip çıkarsak bu seçimi kazanırız. Sorun yaşanan sandıklar da tespit edildi. Bu sandıklarla özel olarak ilgilenilmeli” ifadelerini kullandı.