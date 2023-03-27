İYİP Erdoğan’ın adaylığı için YSK’ye itiraz etti

İYİP, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tartışmalı adaylık başvurusunu kabul eden Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında itirazla ilgili şunları söyledi:

“Anayasal devleti sürdürebilme zorunluluğumuz var. 1982 Anayasası, ilk halindeki düzenlemede, ‘Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez’ şeklindedir. Sonra 2007 ve 2017’deki değişiklikte üzerinde hiçbir oynama yapılmayan, dokunulmayan husus şudur: ‘Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez.’ Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemek yönünde tercih kullanarak, bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Biz bu sorumluluğumuzun gereği olarak, birazdan önümüzdeki saatler içerisinde; partimizin genel sekreteri Uğur Poyraz bu konudaki kapsamlı itirazımızı ortaya koyan bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak. Sonucu hepimizi, milletimizi bağlar. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Ve bu yarışın galibi biz olacağız. Biz de başvurumuzu yaptıktan sonra neticenin ne olduğunu göreceğiz.”

YSK, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışmalı adaylık başvurusunun oy birliğiyle kabul edilmesine karar vermişti.