İYİP başkanlık divanı belli oluyor: Kimlerin ismi geçiyor?

3. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren İYİP’te yeni Başkanlık Divanı'nda Kürşad Zorlu, Oktay Vural, Ayyüce Türkeş, Buğra Kavuncu ve Birol Aydemir'in yer alması bekleniyor.

Habertürk’ün haberine göre, kadın kotası dolayısıyla GİK üyeliğinden istifa eden Ümit Dikbayır için ise Genel Başkan Akşener'in yetkisini kullanarak yeniden divana alabileceği belirtiliyor.

İYİP 24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştirdi, yeni Genel İdare Kurulu belirlendi. Hafta başında Genel İdare Kurulu'nun toplanması ve yeni Başkanlık Divanı'nın oluşturulması bekleniyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının da artabileceği belirtiliyor.

Kimlerin ismi geçiyor?

Yeni Başkanlık Divanı'nda Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, ayrıca MHP Eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İstanbul Milletvekili ve İstanbul Eski İl Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve TÜİK eski başkan yardımcısı Birol Aydemir'in de yeni divanda yer alabileceği belirtiliyor.