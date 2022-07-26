İYİ Parti'den CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına dair karar

CHP'nin TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısına dair açıklamada bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, toplantıya katılacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'sağlık çalışanlarına yönelik şiddet'e karşı 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade etmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu'na katılacaklarını belirtti.

Dervişoğlu'nun sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"İYİ Parti, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili genel görüşme talebine destek vermek üzere TBMM’de gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıya katılacak ve fedakar sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecektir."

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