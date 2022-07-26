HDP'den CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt: 'Reddediyoruz'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'sağlık çalışanlarına yönelik şiddet'e karşı 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade etmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "1 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'na katılmayacaklarını" belirtti.

Beştaş, “Meclis’in erken kapandığını, çalışması gerektiğini biz söylemiştik. CHP’nin de teklifi yapmadan önce bize danışması, uygun olup olmadığımızı sorması gerekirdi. Bunu da göz önüne almadığı için bu talebi reddediyoruz” dedi.