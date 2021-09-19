İTÜ'den Celal Şengör açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı sözleriyle ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayınlanan açıklamada, Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin ve küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir" denildi.

Açıklamada “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” diye belirtildi.

Kamuoyu Duyurusu📢 pic.twitter.com/qfW2uhctKZ — İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) September 19, 2021

Büyük tepkiye yol açan videoda Şengör bir öğrencisini taciz ettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı."