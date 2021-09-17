Akademisyenlerden Celal Şengör'e tepki

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün kadın bir öğrencisini nasıl taciz ettiği konusunda bir etkinlikte yaptığı konuşma dün sosyal medyada yayınlanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD) muhtemelen üniversitede geçtiği tahmin edilen taciz itirafı hakkında İTÜ'yü disiplin soruşturması başlatmaya çağırdı.

ÜKD olayın "haklı bir öfkeye neden olduğunu" ifade ederken, "Yayınlanan videosundaki konuşmasından olay tam olarak anlaşılmamakta ve her durumda üniversitenin yetkili kurulları tarafından bir disiplin soruşturması gerektirmektedir." dedi.

'Ne bilimle ne insanlığın ileri kazanımlarıyla bağdaşmayan görüşler'

Soruşturmanın sonuçlarına göre daha sağlıklı bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağını belirten ÜKD, açıklamasında şöyle dedi:

"Ancak tacizin ötesinde yayınlanan videodaki konuşmanın kendisi cinsiyetçiliği, kadınların aşağılanması ile açık bir gericiliği barındırmaktadır. Kız çocuklarının babaları tarafından dövülmediği takdirde hayatta yanlışlar yapacağı gibi ne bilimle ne insanlığın ileri kazanımlarıyla bağdaşmayan bu görüşleri ÜKD açıkça kınamaktadır."

Şengör'ün daha önce verdiği demeçlere de atıfta bulunan ÜKD, "Öte yandan daha önce porno sektörünü öven, 12 Eylül faşizmini aklamaya çalışan, devlet güçlerince dışkı yedirmeyi işkence olarak görmeyen Celal Şengör’ün bu ifadelerine şaşırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Türkiye sermaye sınıfının akademideki doğrudan temsilcisi'

"Her zaman emekçi sınıflara karşıtlığı ile bilinen Şengör, Türkiye sermaye sınıfının akademideki doğrudan temsilcisi durumundadır ve aşağı yukarı bu sınıfın ne kadar çürüdüğünü yansıtmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamayı ÜKD, tüm bilim emekçileri ve ülkenin halkı adına sürecin takipçisi olacağını belirterek sonlandırdı.