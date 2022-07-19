İTÜ'de yemekhane zammına karşı öğrenciler yürüyüş yaptı

18 Temmuz Pazartesi günü, "İstanbul Teknik Üniversitesi"nde yemekhaneye asılan duyurularla açıklanan yemekhane zammı ilk günden büyük tepki çekmişti.

Pazartesi akşamı bir araya gelen öğrenciler zamlara karşı açıklama yaptı ve İTÜ öğrencilerini ve emekçilerini protestoya çağırdı. Bugün İTÜ Ayazağa yemekhanesinde yapılan ses çıkarma eyleminin ardından öğrenciler rektörlüğe doğru sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

'Yarın da geleceğiz'

Rektörlük önüne gelen öğrenciler açıklamalarını okudular. Öğrencilerin açıklaması şöyle:

"İTÜ öğrencileri olarak yemekhane zammını kabul etmiyoruz. Zamları protesto etmek için bugün yemekhanede sesli protestomuzu gerçekleştirdik. Rektörlüğe yaptığımız yürüyüşün ardından şimdi açıklamamızı okuyacağız.

İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dün yemekhaneye astığı duyurularla yapacakları yemek zamlarını duyurdu. Güncellemeye göre öğlen yemeği 3 liradan 5’e, akşam yemeği de 4 liradan 10’a çıkacak. Bu yüzde 66 ve yüzde 150 oranlarında zam yapılacak demektir.

Türkiye’de üniversite öğrencisi olmak her sene daha da zorlaşıyor. Üniversite öğrencilerinin günümüz ekonomisinde ucuza ve "görece sağlıklı beslenebildiği" tek yer olarak okul yemekhanesi kalmıştı. Her sene yemeğin kalitesi ve besleyiciliği düşerken bu sene de olağanüstü bir zam yapıldı. Evlerimizin, yurt odalarımızın kirası artıyor, reel enflasyonla marketlerde yüzleşiyoruz. Hal böyleyken İTÜ Rektörlüğü, enflasyonun ve ekonominin ardına saklanamaz. Bu bahaneyi kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi, kaynaklarını öğrencilerin yararına kullanmakla yükümlüdür. Bir üniversite öğrencisinin sağlıklı ve besleyici bir yemeğe, üniversitesinin yemekhanesinde ulaşabilmesi en temel hakkıdır.

Bugün sesli protesto ve yürüyüşümüzle İTÜ öğrencisinin bir araya gelip haklarını savunacağını gösterdik. Yarın da resmi olarak hakkımızı savunmak için dilekcelerimizle geleceğiz.

Buraya gelip hakkına, yemeğine sahip çıkan herkese teşekkürler."