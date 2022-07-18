İTÜ'de yüzde 150 yemekhane zammına büyük tepki

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bugün yemekhaneye astığı duyurularla yapılacak yemek zamlarını duyurdu. 20 Temmuz Çarşamba itibari ile öncesinde 3 lira olan öğlen yemeğinin yüzde 66 oranında zamla 5 liraya, 4 lira olan akşam yemeğinin ise yüzde 150 zamla 10 liraya çıkarılacağı duyuruldu.

Yapılan fahiş zamlara karşı İTÜ öğrencileri "Zamlar Derhal Geri Alınsın, Bütün Kaynaklar Öğrencilere!" diyerek bir açıklama yayımladı:

"İTÜ öğrencisi yemekhaneye yapılan zamları kabul etmiyor. Senenin başından beri yemek kalitesinin düşmesinden dolayı sağlıklı beslenemediğimiz yetmezmiş gibi İTÜ rektörlüğü tarafından öğle ve akşam yemeğine zam yapıldı.

Artan yoksullaşma ve hayat pahalılığı biz öğrenciler açısından kalitesiz ve ucuza beslenme zorunluluğu getirirken uygun fiyatlı beslenebildiğimiz yemekhaneye ise öğle yemeği için yüzde 66, akşam yemeği için yüzde 150 yapılan zam kabul edilebilir değil.

Artan enflasyondan dolayı öğrencilerin mağdur edilmesine, krizin faturasının bizlere kesilmesine karşı sessiz kalmıyoruz. Yapılan zam derhal geri alınmalıdır. Okulumuzun yeterli kaynağı varken öğrencilerin haklarına saldırılmasına göz yummayacağız. Üniversite yönetimi kaynaklarını öğrenci yararına kullanmakla yükümlüdür.

Bu akşam 18.00’de MED-A Binası önünde zamlara karşı bir araya geliyoruz.

Bütün sıra arkadaşlarımızı gelen zamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz!”