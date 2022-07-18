TKG ve TKP'li ODTÜ Emekçiler: ODTÜ'de mezuniyet töreni Devrim'de yapılır!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini 'farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği' gerekçesiyle iptal etmişti.

ODTÜ Rektörlüğü'nün kararına öğrenciler ve akademisyenler tepki gösterirken, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve TKP'li ODTÜ Emekçileri Rektörlüğün yasak kararı hakkında açıklama yaptı.

"Rektörlüğün kararını tanımıyoruz!" diyen TKG ve TKP ODTÜ Emekçileri'nin ortak açıklamasında, "Okulun ilerici gelenekleri böyle basit hamlelerle yok edilemeyecek; mezuniyet töreni yapılacak!" denildi.

"ODTÜ'de mezuniyet töreni Devrim'de yapılır!" başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Rektörlüğün kararını tanımıyoruz!

AKP’li ODTÜ rektörlüğü bir skandala daha imza attı. ODTÜ’nün en eski geleneklerinden biri olan Devrim Stadyumunda mezuniyet törenini protestolara sahne olacağı gerekçesiyle yasakladı.



Bu kararın iki gerçek gerekçesi var. Bir yandan, ODTÜ içinde meşruiyeti kalmamış yönetimin öğrencilerden aşırı korkusundan kaynaklanıyor. Siyasi iktidarın sadık temsilcisi olan Rektör, ülkede yoksulluk ve baskıya karşı biriken tepkinin mezuniyet töreni coşkusuyla birleşmesinden korkuyor.



Bu karar aynı zamanda, sermaye sınıfının da sadık temsilcisi olan yönetimin ODTÜ'den işçi sınıfı siyasetini ve devrimciliği silme, "yeni bir ODTÜ yaratma" stratejisinin de bir parçası.



Ancak AKP'nin ve sermaye sınıfının temsilcisi ODTÜ yönetiminin tepkilerden kaçış çabaları nafile.



Törenin iptal kararına karşı hem öğrencilerin hem ODTÜ emekçilerinin geçen hafta boyunca verdikleri tepkiler çok net gösteriyor: Okulun ilerici gelenekleri böyle basit hamlelerle yok edilemeyecek; mezuniyet töreni yapılacak!



ODTÜ’nün devrimci yüzü yeni bir Türkiye umudunu yeşertmeye devam edecek."