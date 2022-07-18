İTÜ'deki yemekhane zammına karşı öğrencilerden eylem çağrısı

İTÜ öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminin duyurduğu fahiş zamlara karşı “zamlar geri alınsın, tüm kaynaklar öğrencilere” diyerek bir araya gelme çağrısı yaptı.

Günün erken saatlerinde yemekhaneye asılan duyurularla %150’ye varan fahiş yemek zamları açıklandı.

Yüz yüze eğitime dönüldüğünden beri üniversitedeki altyapı yetersizlikleri, yemekhanedeki uzun kuyruklar ve azalan yemek miktarı ve kalitesi tepki çekiyordu. Tüm bunların üzerine gelen büyük zam tepki çekti.

İTÜ Ayazağa kampüsünde bir araya gelen üniversiteliler İTÜ öğrencilerine ve emekçilerine protesto çağrısı yaptı:

“Zamları kabul etmiyoruz”

“İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı bugün yemekhaneye astığı duyurularla yapacakları yemek zamlarını duyurdu. Güncellemeye göre öğlen yemeği 3 liradan 5’e, akşam yemeği de 4 liradan 10’a çıkacak. Bu yüzde 66 ve yüzde 150 oranlarında zam yapılacak demektir.

Türkiye’de üniversite öğrencisi olmak her sene daha da zorlaşıyor. Üniversite öğrencilerinin günümüz ekonomisinde ucuza ve görece sağlıklı beslenebildiğimiz tek yer olarak okul yemekhanesi kalmıştı. Her sene yemeğin kalitesi ve besleyiciliği düşerken bu sene de olağanüstü bir zam yapıldı. Evlerimizin, yurt odalarımızın kirası artıyor, reel enflasyonla marketlerde yüzleşiyoruz. Hal böyleyken İTÜ Rektörlüğü, enflasyonun ve ekonominin ardına saklanamaz. Bu bahaneyi kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimi, kaynaklarını öğrencilerin yararına kullanmakla yükümlüdür. Bir üniversite öğrencisinin sağlıklı ve besleyici bir yemeğe, üniversitesinin yemekhanesinde ulaşabilmesi en temel hakkıdır.

İTÜ öğrencileri olarak bu zammı kabul etmiyoruz. Zamları protesto etmek için tüm İTÜ öğrencilerini, emekçilerini İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki öğle yemeğine çağırıyoruz.”