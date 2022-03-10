İTÜ'de Taliban yanlısı yazar konuşturulacaktı: Tepkilerin ardından Rektörlük geri adım attı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) "Diriliş ve Medeniyet" adlı bir kulüp tarafından duyurulan 10 Mart tarihli “Gönül Coğrafyamız: Afganistan” etkinliğine Taliban sempatizanı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu’nun davet edilmesi tepki çekmişti.

İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi de okullarında gerici yazarı istemediklerini, üniversitelerde Taliban zihniyetini kabul etmediklerini belirten bir açıklama yaptı.

Rektörlük geri adım atmak zorunda kaldı

KDK'nın açıklaması üzerine İTÜ’deki öğrenci kulüplerinden de tepkiler geldi. Kulüpler rahatsızlığını dile getirdikleri ve rektörlüğe Taliban yanlısı bir davetliyle yapılan etkinliğe nasıl izin verdiklerine dair soru yönelttikleri ortak bir metinde imzacı oldu.

Gelen tepkiler üzerine rektörlük, "içeriği uygun bulmadıklarını" ifade etmek zorunda kaldı ve etkinliği iptal etti.

İptal kararını Twitter hesabından İTÜ KDK duyurdu.