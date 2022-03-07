İTÜ’de Talibancı yazarı okula çağıran gerici kulübe tepki: Okulumuza sokmayacağız!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) dinci gerici kimliğiyle bilinen Diriliş ve Medeniyet Kulübü'nün, 10 Mart Perşembe günü “Gönül Coğrafyamız: Afganistan” başlığı ile konuk olarak Taliban yanlısı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu’nu çağırdıkları etkinliğin duyurusu üzerine okulun Kadın Dayanışma Komitesi’nden tepki geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi (KDK); kadınların sokaklara çıkamadığı Taliban rejimini, Medyascope ile yaptığı bir röportajda “orijinal bir deneyim, çok ilgi çekici” diye tanımlayan Köseoğlu ile planlanan etkinliğin 8 Mart haftasında adeta kadınlara meydan okuduğuna dikkat çekiyor.

'Kimsenin okulumuzda Taliban güzellemesi yapmasını kabul etmeyeceğiz'

İTÜ KDK, planlanan etkinliğe karşı açıklamalarında, Talibancıların okulumuza girmesine ve bu etkinliğin gerçekleşmesine izin verilmemesi için kadın, erkek tüm İTÜ öğrencilerine seslendi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"KDK'lar üniversitelerde gericilere geçit vermeyecek!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Diriliş Ve Medeniyet kulübü, okulumuza Muhammet İkbal Köseoğlu'nu davet ettiklerini duyurdular. Kadınların toplumsal hayattan silindiği Taliban Afganistan'ını 'çok ilgi çekici, orijinal bir deneyim' olarak nitelendiren kadın düşmanı bir gericiyi, 8 Mart haftasında kadınlara meydan okur gibi okulumuza sokmak istiyorlar.

Buradan sesleniyoruz, gericileri bu okula almayacağız, gerici grupları bu okulda barındırmayacağız. Kimsenin okulumuzda Taliban güzellemesi yapmasını kabul etmeyeceğiz.

Bugün Afganistan'da, Ortadoğu'da kadınların terör örgütlerine, Taliban'a, IŞİD'e teslim edildiğini görüyoruz. Onlar, bizleri de bu zihniyete teslim etmek istiyorlar. Biz ise bunun karşısında, mücadele saflarında bir araya geleceğiz, sesimizi daha gür çıkaracağız. Bütün gericiler duysun ki, bu üniversite de bu ülke de bizimdir, kadınlarındır, ilerici gençlerindir. Onları, okulumuzdan da bu ülkeden de def edeceğiz. Onlar gidecek biz kalacağız, boyun eğmeyeceğiz.

Kadın, erkek bütün sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Talibancıların okulumuza girmesine izin vermemek için gelin beraber mücadele edelim, Kadın dayanışma komitelerinde sesimizi daha da yükseltelim. Herkesi bize omuz vermeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

KDK varken, gericilere yer yok!"