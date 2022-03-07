Kadınlar zincirlerini kırıyor: KDK'lar 8 Mart programını açıkladı

Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yarın sokakta olacak.

Haber Merkezi

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) ülkenin birçok kentinde geçtiğimiz hafta sonu "Kadınlar zincirlerini kırıyor" sloganıyla bir araya gelmiş, çeşitli etkinliklere imza atmıştı.

KDK'lar ve Komünist Kadınlar 8 Mart'ta yine aynı sloganla sokakta olacak.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yarınki eylem programı açıklandı:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde buluşuyoruz!

18.00
📍Çanakkale Golf Çay Bahçesi yanı
📍Eskişehir Doktorlar Cad.

19.30
📍İzmir Bayraklı Sevgi Yolu

20.00
📍İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı

18:30

📍Ankara Sakarya Caddesi 
📍Antalya Yavuz Özcen Parkı 