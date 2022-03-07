Kadınlar zincirlerini kırıyor: KDK'lar 8 Mart programını açıkladı

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) ülkenin birçok kentinde geçtiğimiz hafta sonu "Kadınlar zincirlerini kırıyor" sloganıyla bir araya gelmiş, çeşitli etkinliklere imza atmıştı.
KDK'lar ve Komünist Kadınlar 8 Mart'ta yine aynı sloganla sokakta olacak.
Kadın Dayanışma Komiteleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yarınki eylem programı açıklandı:
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde buluşuyoruz!
18.00
📍Çanakkale Golf Çay Bahçesi yanı
📍Eskişehir Doktorlar Cad.
19.30
📍İzmir Bayraklı Sevgi Yolu
20.00
📍İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı
18:30
📍Ankara Sakarya Caddesi
📍Antalya Yavuz Özcen Parkı