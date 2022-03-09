İTÜ'de Taliban yanlısı yazar konuşmacı oldu, öğrenciler tepki gösterdi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde "Diriliş ve Medeniyet" isimli öğrenci kulübü tarafından duyurulan 10 Mart tarihli “Gönül Coğrafyamız: Afganistan” etkinliğine Taliban sempatizanı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu’nun davet edilmesi tepki çekti.

Konuyla alakalı İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi tarafından yapılan açıklamada "Ortadoğu’da binlerce kadının katlinden sorumlu, cihatçı bir terör örgütünün güzellemesinin yapılmasına ve 8 Mart haftasında kadınlara meydan okurcasına planlanan bu etkinliğin gerçekleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz" denilmişti. İTÜ Öğrenci Kulüpleri de ortak bir açıklama yaparak etkinliğin derhal iptal edilmesini istediler.

Rektörlük tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken etkinliğin iptal edilmemesi durumunda İTÜ KDK’sı 10 Mart Perşembe günü saat 17.45’te Ayazağa Kampüsü’nde etkinliği protesto edeceklerini duyurdu. Konuyla alakalı görüşlerini belirten öğrencilerden biri şöyle konuştu:

“Günlerdir İTÜ'lü kadınlar olarak hem bu etkinliğin düzenleyicilerine hem de bu utanç verici etkinliğe izin veren İTÜ Rektörlüğü’ne sesleniyoruz: Ortaçağ karanlığından fırlamış Taliban isimli cihatçı örgütün Afganistan’da yaptıkları ortadayken, kalkıp hangi cesaretle hem de emekçi kadınların 8 Mart haftasında bu etkinliği planladınız? Kadın mücadelesi aydınlanma ve laiklik mücadelesinden ayrıştırılamaz. Ne İTÜ’de ne de başka bir üniversitede bu insanlık dışı gericiliğe müsaade edeceğiz.”