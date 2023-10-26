İTÜ'de öğrenci kulüpleri baskı ve sansüre karşı yürüdü 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenci kulüpleri, rektörlüğün baskı, sansür, gerici oluşumlara tanıdığı ayrıcalıklara karşı bir yürüyüş düzenledi.

Üniversitede çeşitli kulüplerin konserleri, etkinlikleri son dakikada iptal ediliyor, tiyatro kulüplerine alan sağlanmıyor. Bunun yanı sıra kulüplerin faaliyetlerine yönelik sansür devam ediyor. Ancak buna karşın “Diriliş ve Medeniyet” isimli gerici kulübün harem-selamlık düzenlediği etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş davet edilmişti. Gericiler, etkinlik öncesi kampüste “sakıncalı afiş” avına çıkıp, tırnaklarıyla duvarları kazımıştı.

Kulüpler Şenliği'nde bir araya gelen kulüpler, maruz kaldıkları sorunlara tepki göstermek için yürüyüş düzenledi, ardından basın açıklaması düzenledi.

Kulüplerin olanaklarının kastılı bir biçimde daraltıldığına dikkat çeken açıklamada şu talepler sıralandı: