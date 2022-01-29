İTÜ’de Maden Fakültesi 'Aile fakültesi'ne çevriliyor: Dekan yeğenine özel kadro açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) fakültelerin açıkladığı son işe alım ilanlarının arasında adrese teslim ilanlar olması dikkat çekti.

Üniversitenin resmi sitesinde yayımlanan ilanlarda kişiye özel koşulların konulduğu görülüyor. Bu ilanların bizzat daha önceden belirlenmiş adaylar tanımlanması anlamına geliyor.

İTÜ’de söz konusu ‘kişiye özel ilanlar’ bizzat alınmak istenen kişinin tez çalışmasındaki konular ek koşullara eklenmiş şekilde servis edildi. Bunların arasında Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral'ın bizzat yeğeni için açtığı ilansa en çok dikkat çeken oldu.

Kumral’ın dekan atanır atanmaz ilk icraatlarından biri kendi kurduğu ve ‘bir şirket gibi piyasaya iş yaptığı’ belirtilen laboratuvara öğretim görevlisi kadrosu açmak oldu.

Ancak açılan bu kadro ilanıysa ‘adrese teslim’. İTÜ’nün sitesinde yer alan ilanda şöyle yazıyor: “Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olup jeokimya çalışmalarında ICP-MS, AAS ve XRF analizlerinde en az beş yıl deneyime sahip olmak.”

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre bu ilana sadece Dekan Kumral’ın yeğeni başvurabildi. Kumral’ın yeğeninin lisans ortalamasıysa 100 üzerinden 61.

Danıştay ve YÖK kararı hiçe sayılıyor

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

Dönemin YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 2020 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle ilgili şöyle demişti: “Yaptığımız bu çalışma neticesinde; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek.”

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.