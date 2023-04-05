İTÜ'de deprem kararnamesini eleştiren bölüm başkanı görevden alındı

6 Şubat depremlerinden sonra yapılaşmayla ilgili çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı bildiri yayınlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü hakkında soruşturma açıldı. Bölüm başkanı görevden alındı.

Bölümün sitesinden yayınlanan bildiride, cumhurbaşkanlığı kararnamesi bilim ve mesleki birikimi göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bildirinin ses getirmesinden 4 gün sonra bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından "hukuki veya teknik şartlar" gereğince erişime engellenmişti.

Diken'de yer alan habere göre üniversite rektörlüğü, söz konusu bildirinin internet sitesinde "izinsiz bir şekilde" yayınlanmasını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Dekanlık da soruşturmaya istinaden bölüm başkanı Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu'nu görevden aldı.