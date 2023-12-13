İTÜ'de cinsel saldırı davası: Kadınlar üniversite yönetimini mahkeme kararını uygulamaya çağırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki cinsel saldırı davasının ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde görüldü. Sanığın gelmemesi sebebiyle sadece tanıkların ifadesi alınırken duruşma Şubat ayına ertelendi.

2021 yılının sonunda İTÜ’de öğrenim gören bir kadın öğrenci, kendisiyle aynı bölümde öğrenim gören bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğramış, konuyu hem İTÜ bünyesindeki Cinsel Taciz Bürosu’na hem de yargıya taşıyan öğrenci, uzaklaştırma kararına karşın tacizci öğrencinin okula gelmeye devam etmesi nedeniyle okul değiştirmek zorunda kalmıştı.

Kadınlar okul yönetiminin "vurdumduymaz tutumu"na ve sanığa karşı bir yaptırımda bulunmamasına tepki göstermişti. Dava öncesi yapılan açıklamalarda olayın ve sonrasında yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden kadınlar duruşmaya çağrı yapmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Sanığın katılmadığı duruşmada sadece tanıklar dinlenirken, mahkeme ikinci duruşmanın Şubat ayında görülmesine karar verdi.

Kadınlar adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından söz alan İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi olayın şahsi değil politik olduğunu ifade ederken, faillerin saklandığı, suçların örtbas edilmeye çalışıldığı bu düzenle mücadele edeceklerini ekledi.

İTÜ KDK adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün buraya arkadaşımızla dayanışmak için, yanında olduğumuzu ve asla yalnız kalmayacağını göstermek için geldik.

Arkadaşımızın yaşadığı durum tekil bir olay değil, bunun bilincindeyiz. Bugün arkadaşımızın yaşadığını, yarın herhangi birimizin yaşayabileceğini kısacası olayın şahsi değil politik olduğunu biliyoruz.

İşte tam da bu nedenle kampüslerde yan yana geliyor, şiddete, tacize ve baskıya karşı birlikte mücadele ediyoruz. Çünkü bu kirli düzende biz kadınlar her çeşit şiddet ve taciz tehdidini yanıbaşımızda hissediyoruz. Bizi tüm bu tehditlere açık hale getiren şiddet ve sömürü düzenini yakından tanıyoruz.

Failleri aklayan, cezasızlık politikasıyla ödüllendiren, şiddet üreten bu düzende bize huzur yok. İTÜ yönetiminin dava sırasında takındığı vurdumduymaz, mağdur suçlayıcı tavırla birlikte de gördük ki eğitim aldığımız üniversitelerimizde dahi biz kadınlar önemsenmiyor, geri plana atılıyoruz. Arkadaşımızın ilk anda başvurmak istediği CİTAK’a gittiğinde kapı-duvarla karşılaşması bu gerçekliği bir kez daha yüzümüze vuruyor.

Buradan İTÜ yönetimine çağrımızdır: Mahkeme kararını uygulayın, arkadaşımızın eğitim-öğrenim hakkına ulaşmasını sağlayın. Ayrıca hatırlatalım, biz kadınlar yalnız değiliz, bir aradayız ve tüm bu adaletsiz politikalarına karşı mücadele edeceğiz.”