İTÜ’de cinsel saldırı: Kadınlar üniversite yönetimini adım atmaya çağırıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) okuyan kadın öğrenciler, üniversite öğrencisi bir kadının yaşadığı cinsel saldırı vakasına karşı tepkili. Yargıya da taşınan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi (KDK), üniversite yönetimini tacizciye karşı adım atmaya davet ediyor.

2021 yılının sonunda İTÜ’de öğrenim gören bir kadın öğrenci, kendisiyle aynı bölümde öğrenim gören bir erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı. Konuyu hem İTÜ bünyesindeki Cinsel Taciz Bürosu’na hem de yargıya taşıyan öğrenci geçtiğimiz hafta İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi'yle iletişime geçti.

Olay sonrası yaşanan süreçte mahkemeden koruma kararı çıkmasına rağmen rektörlük okul içerisinde karara uygun yaptırımlarda bulunmadı ve kadın öğrencinin uzun bir süre faille aynı sınıfı ve aynı ortamı paylaşmasına sebep oldu.

Bunlara rağmen hakkını tek başına aramak zorunda kalan kadın öğrenci, rektörlüğün yönlendirmesiyle İTÜ CİTAK'a (Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Kurulu) ulaşmaya çalıştı. CİTAK’ta bulunan herhangi bir yetkiliyle iletişime geçemeyen mağdur, maillerinin cevapsız kaldığını, ofislerinin kapısının her zaman kilitli olduğunu belirtti.

Genç kadın okul değiştirmek zorunda kalırken fail aynı okulda hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Eğitimine devam edemeyen, bu süreçte psikolojik destek alan genç kadın, özel öğrenci kimliğiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne bir dönemlik geçiş yapmak zorunda kaldı. Fail öğrenciyse koruma kararı çıkmasına rağmen okuluna ve derslerine gitmeye devam etti.

İlk duruşma yarın görülecek

Yargıya taşınan olayda, genç kadın İTÜ KDK ile iletişime geçti ve süreci paylaştı. Şu anda çevrimiçi iki ders alarak eğitimine devam eden öğrencinin ilk duruşması yarın (13 Aralık) görülecek.

Kadın öğrenciyle bir araya gelen ve olayın takipçisi olacağını belirten İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi bütün kadın öğrencileri, arkadaşlarıyla dayanışmaya ve dekanlığı harekete geçmeye çağırdı.