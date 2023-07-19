İTÜ yemekhanesinin özelleştirileceği iddiası sonrası öğrenciler uyardı: 'Sessiz kalmayacağız'

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yemekhanenin özelleştirileceğine ilişkin iddiaların ardından öğrenciler üniversite yönetimini uyararak sürecin yakın takipçisi olacaklarını ve İTÜ işçilerinin yanında olduklarını duyurdular.

İTÜ yönetimi geçtiğimiz günlerde yemekhane ücretlerine yüzde 100, yurt ücretlerine ise yüzde 75 oranındaki fahiş zamları uygulamaya koymuştu. Yapılan zamlara öğrencilerin tepkisi gecikmemişti.

Aynı zamanda İTÜ işçileri ile yönetim arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinde İTÜ yönetiminin işçilerin bir önceki toplu iş sözleşmesindeki kazanımlarına dönük müdahaleleri, çalışma günlerinin uzatılmak istenmesi gündem olmuştu ve haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğini söyleyen İTÜ işçileri rektörlüğe yürümüştü.

Bugün gelinen noktada ise yemekhanenin özelleştirilmesi konuşuluyor. Yemekhanenin özelleştirilmesi, yemekhane işçileri ve İTÜ öğrencilerini bekleyen bir dizi yeni sorunun ortaya çıkması anlamına geliyor.

İTÜ Öğrencileri özelleştirme iddiası üzerine bir açıklama yaparak şunları kaydettiler:

"Bizler, çözümü özelleştirmede arayan üniversite yönetiminin aksine devlet tarafından desteklenmeyen bir yemekhanenin sürekli artan yemekhane ücretlerine çözüm olmayacağı gibi bu durumun işçiler lehine de olmadığının, işten çıkarmaların önünü açacağının farkındayız.

Halihazırda hem yemekhane işçilerinin hem de İTÜ öğrencilerinin pek çok sorunu olmasına rağmen bu sorunlara çözüm aramak bir yana özelleştirmenin gündeme getirilmesi bir kez daha göstermiştir ki İTÜ yönetimi, Teknik Üniversiteye bir ticarethane, öğrencilere ise üzerinden kar edilecek birer müşteri olarak bakmaktadır.

Bizler İTÜ öğrencileri olarak sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve bir kez daha İTÜ işçilerinin yanında olduğumuzu, oluşabilecek herhangi bir hak gaspına karşı sessiz kalmayacağımızı buradan duyuruyoruz.

Teknik Üniversiteyi bir ticarethane, bizleri ise müşteri olarak gören zihniyete de Boyun Eğmiyoruz."