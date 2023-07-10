İTÜ öğrencilerinden zamlara ve gericiliğe karşı eylem: 'İTÜ, Medrese A.Ş. olmayacak!'

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) her sene olduğu gibi bu sene de yaz döneminde arka arkaya zamlar yapıldı. Önce 2 Temmuz günü İTÜ yurtlarına yaklaşık yüzde 75 zam yapıldığı duyuruldu, 4 Temmuz günü ise yemekhaneye yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Kadın öğrenciler karma yurttan çıkarıldı

İTÜ yönetimi öğrencilerin mağdur edilmesini alınan kararlarla da sınırlamadı ve 3 Temmuz günü karma olan Gümüşsuyu yurdunun kadın öğrenciler tarafından artık kullanılamayacağını duyurdu. Yükseköğrenim Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine 2017 senesinde eklenmiş madde gerekçe gösterilerek kadın öğrencilerin “güvenlik” kaygısı ile Ayazağa yurtlarına taşınacağı belirtildi.

İTÜ öğrencilerinden iki eylem

Zam ve yurt kararlarına önce sosyal medya üzerinden tepki gösteren İTÜ öğrencileri, bugün, biri Ayazağa kampüsünde, biri Gümüşsuyu kampüsünde olmak üzere iki eylem yaptı.

Eylemde, "Zamlara karşı ayağa kalkıyoruz" sloganı atan öğrenciler, basın açıklaması sırasında yönetimin hayat pahalılığının faturasını kendilerine kesmesine tepki gösterdi ve öğrenciler olarak bu ekonomik koşullar da git gide daha fazla zorlandıklarını dile getirdi. Alınan kararların öğrencilerin yararını gözetmediğini vurguladı.

'Zamlara ve gericiliğe boyun eğmeyeceğiz'

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde, her sabah yeni kararlarla uyandık. Önce yurtlara yüzde 75, ardından yemekhaneye yüzde 100, ve yaz okuluna yüzde 78 oranında olmak üzere art arda fahiş zam kararları alındı. Gümüşsuyu yurdunda artık kadın öğrencilerin kalamayacağı, Ayazağa'daki yurtlara yerleştirilecekleri kararı alındı. Pahalılığın başını alıp gittiği bu günlerde barınma, beslenme ve eğitim gibi en temel haklarımız üzerinden kâr amacı güdülüyor, nitelik açısından da oldukça sorunlu durumda olan yurtların ve yemekhanelerin şartlarını iyileştirmek adına hiçbir adım atılmıyor.

Yıllardır var olan bu sorunlar dile getirildiğine bütçe problemi olduğu yalanı söyleniyor. Bir devlet okulu olduğu unutturulmaya çalışılan İTÜ'de ücretsiz erişmemiz gereken haklarımız, bize bir müşteri gözüyle bakan yönetim tarafından resmen satılıyor. Bir şirket mantığıyla işletilerek biz öğrencilere korkunç oranlarda zamlar yapmaktan, enflasyonu doğrudan bize yansıtmaktan hiç çekinilmiyor. Ekonomik olarak zorlandığımız, okurken çalışmak zorunda kaldığımız, harçlık hesabı yaptığımız bu dönemde yapılan bu zamlar bizler için kabul edilebilir değildir. Zam kararları öğrencilere yalnızca daha fazla yük olacaktır. Zamların, pahalılığın, ay sonunu getirmenin zihinleri meşgul ettiği bir ortamda okula odaklanmanın da daha güç hâle geleceği açıktır.

'Laikliğe aykırı ve gerici bir karar'

Gümüşsuyu yurdunun yalnızca erkek yurduna dönüştürülmesi ise yönetmeliğe, laikliğe aykırı ve gerici bir kararla 2017 yılında sokulmuş olan bir madde gerekçe gösterilerek kadın öğrencilerin resmen sürgün edilmesi demektir. Öğrencilerin hiçbir lojistik sorunu düşünülmeden, daha güvenli olması öne sürülerek alınan bu karar, yurttan ayrılanların hem zaman hem de enerji kaybına sebep olacak bir karardır. Ayrıca Gümüşsuyu yurdunda yıllardır erkek ve kadın öğrenciler aynı binada barınabilmişken, yurdun yalnızca erkek yurduna çevrilmesinin hiçbir bilimsel ve mantıklı sebebi ve açıklaması yoktur. Bu açıkça siyasi, gerici bir müdahaledir. Asırlardır çağdaş olduğunu idda eden İTÜ'de, çağdaşlıkla alakası olmayan, haremlik-selamlık zihniyetinin ürünü olan bir karar alınamaz.

'Teknik Üniversite, Medrese A.Ş. olmayacaktır!'

Taleplerimiz ise oldukça basit ve açık. Yurt-yemekhane zamlarının ve Gümüşsuyu'ndan kadın öğrencilerin zorla Ayazağa'ya taşınması kararının geri alınmasını, yurt-yemekhane şartlarının iyileştirilmesini ve kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin ücretsiz, eşit, nitelikli eğitim hakkımızı talep ediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi yönetimi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin büyük çoğunluğunun İstanbul dışında olduğu, İstanbul'da kalanların ise yaz okulu-staj gibi sorumluluklarla meşgul olduğu yaz döneminde bu kararları almıştır. Öğrencilerin şehir dışında olmasını fırsat sayan İTÜ yönetimine buradan sesleniyoruz: İTÜ öğrencisi müşteri değildir. İTÜ öğrencisi gericiliğe boyun eğmeyecektir. Teknik Üniversite, Medrese A.Ş. olmayacaktır!

'Kararların hiçbirini kabul etmiyoruz!'

Ayazağa'daki açıklamanın ardından Gümüşsuyu kampüsüne geçen öğrenciler, kadın arkadaşlarının mağdur edilmesine tepki gösterdi ve okullarındaki haremlik-selamlık zihniyetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İTÜ yönetimi geçtiğimiz son bir haftada yaptığı fahiş zamların üstüne geçmişten bugüne karma bir yurt olan Gümüşsuyu Yurdundan kadın öğrencileri apar topar çıkarmasıyla bir kez daha öğrenciye düşman ve gerici bir tavır takındığını göstermiş oldu. Yönetim bu kararı uygulamaya koyarken 2017 yılında yönetmeliğe giren 'erkek öğrenciler ile kadın öğrencilerin aynı yurtta kalamayacağına' dair maddeyi gerekçe olarak gösterdi ve net rakamla çoğu Gümüşsuyu çevresi fakültelerde eğitim gören 120 kadın öğrenciyi yurtlarından ederek kendi fakültelerine oldukça uzak olan Ayazağa'ya taşınmaları gerektiğini belirtti.

Bizlerin barınma hakkını güvence altına almayı bırakın buraya dair en ufak bir sorumluluk hissetmeyen İTÜ Yönetimi aklımızla alay etmeyi bir kenara bırakmalıdır! Yönetimin aldığı tüm bu kararların bir devlet üniversitesiyle uzaktan yakından alakası olamaz. Alınan kararlarda açıkça krizin faturası öğrencilere kesilmekte, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklarına kâr güdüsüyle yaklaşılmaktadır. Biz Gümüşsuyu yurdundan zorla çıkarılan kadın öğrenciler olarak bu kararların hiçbirini kabul etmiyoruz! Ve buradan taleplerimizi haykırıyoruz: Gümüşsuyu'ndan kadın öğrencilerin zorla Ayazağa'ya taşınması kararının ve yurt- yemekhane zamlarının geri alınmasını, yurt-yemekhane şartlarının iyileştirilmesini ve kadın- erkek ayrımı gözetilmeksizin ücretsiz, eşit, nitelikli eğitim hakkımızı talep ediyoruz. Yönetimin sıra arkadaşlarımızın gerek yaz dönemi olması gerek staj dönemi olması gerekse de il dışında olmalarını fırsat bilerek aldığı bu kararları tanımıyoruz. Okulumuzda önü açılmaya çalışılan bu gericilikle ve temel haklarımızın bize satılmaya kalkışıldığı piyasacı zihniyetle uzlaşmayacağız! Teknik Üniversitenin Medrese A.Ş olmasına izin vermeyeceğiz!"