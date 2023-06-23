İTÜ işçileri patronların TİS sürecini yavaşlatmasını protesto etti

İTÜ'de 3 ay önce başlayan toplu iş sözleşmesi süreci işveren sendikası MİK-SEN’in (Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası) dayatmacı yaklaşımı sebebiyle hala sonuçlanamadı. İTÜ yönetimi, işçilerin işverene bağlı başka bir işyerinde geçici veya devamlı olarak görevlendirilmesinin ve işlerinde esaslı değişiklikler yapılmasının önünü açacak maddeleri karşı teklif olarak masaya koydu. Aynı zamanda işçilerin fazla mesaiden aldıkları ücreti kesintiye uğratacak olan düzenlemeyi önermesi üzerine süreç tıkandı.

MİK-SEN'in İTÜ işçilerinin geçmiş TİS'lerdeki kazanımlarını geriletmeye yönelik teklifleri TEZKOOP-İŞ'te örgütlü İTÜ işçilerince kampüste yapılan bir yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Hayat pahalılığının giderek arttığı, çalışanların giderek yoksullaştığı bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzamasının çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açtığını ve çalışma barışını ortadan kaldırdığını belirten işçiler haklarının bir an önce verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. İTÜ yönetimi ise buraya tehditler savurarak karşılık vermişti.

İşçilerin bu kararlı duruşuna öğrencilerden de destek geldi. Direnen İTÜ işçisinin yanında olduklarını belirten öğrenciler işçilerin kortejine "İTÜ işçisi yalnız değildir" sloganıyla katıldı. Ardından rektörlüğe beraber yürüyüş gerçekleştirildi.