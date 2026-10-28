İTÜ ve ODTÜ’de öğrenciler Cumhuriyet için yürüdü: ‘Eşit, özgür, tam bağımsız Türkiye’

İstanbul ve Ankara’da İTÜ ve ODTÜ öğrencileri 29 Ekim öncesi yürüyüşlerle Cumhuriyet düşmanlarına karşı memlekete sahip çıkacakları mesajı verdi, mücadeleye çağırdı.

İTÜ’de yürüyüş Cumhuriyetin 103. yılına giderken gerçekleştirildi. Cumhuriyetin yetiştirdiği Mustafa İnan’ın adını taşıyan Mustafa İnan Kütüphanesi önünden başlayan yürüyüş, Mustafa Kemal Atatürk heykeline doğru sürdü.

Yürüyüş sırasında “Kahrolsun saltanat, yaşasın cumhuriyet!”, “Eşit özgür tam bağımsız Türkiye!” ve “Bu memleket bizim, yobaza patrona bırakmayız!” sloganları atıldı. “Dağ başını duman almış” hep bir ağızdan söylenirken marşa bateri eşlik etti.

Açıklamada Cumhuriyet’in kuruluş sürecine değinilerek, emperyalist işgale ve saltanatın işbirlikçiliğine karşı verilen mücadelenin Cumhuriyetle taçlandırıldığı belirtildi.

İTÜ kulüpleri, yıllar içerisinde Cumhuriyete dair ne varsa adım adım tasfiye edildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Yayılmacı heveslere, gerici tarikatlara ve açgözlü bir avuç asalağa Cumhuriyet dar geliyordu. Çünkü Cumhuriyet; saraya tebaa olmayı değil yurttaşlığı ve aydınlanmayı örgütlüyordu! Emperyalizmin kanlı postallarına karşı bağımsızlığı; ağaya, beye, imtiyazlı zümrelere karşı halkçılığı; zihinleri prangaya vuran yobazlığa karşı laikliği yükseltiyordu! Cumhuriyet, mücadeleyle halk olmak, boyun eğmemek, kendi kaderini kendi ellerine almak demekti!

'Unuttukları bir güç var: Halk iradesi'

Açıklamada, 25 yıllık AKP iktidarının Cumhuriyetten kurtulmak için devreye girdiği belirtilerek fabrikaların satılması ve kapatılması, madenlerin yabancı tekellere peşkeş çekilmesi, ormanların ranta kurban edilmesi, okulların ve üniversitelerin tarikat yuvalarına çevrilmesi, özelleştirmelerle kamu varlıklarının sermayeye devredilmesi ve temel haklara göz dikilmesi hatırlatıldı. Liyakatin, bilimin ve kamu yararının hiçe sayılarak Cumhuriyetin ilerici birikiminin tasfiye edildiği ifade edildi.

İTÜ kulüpleri, “Ancak unuttukları, hesap etmedikleri bir güç var: Cumhuriyeti kurmak için yedi düvele ‘Bu memleket bizim!’ diyen halkın iradesi” diyerek, bugün o iradenin Cumhuriyeti yıkmaya yeltenen düşmanlarına karşı devrimlerine sahip çıkacak birikimi ve iradeyi aradığını, İTÜ kulüpleri olarak bu iradeyi sahiplendiklerini vurguladı.

ODTÜ’de Cumhuriyet sahnesi ve yürüyüşü

ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu, ODTÜ Caz Topluluğu, ODTÜ Felsefe Topluluğu, ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu, ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıldönümüne giderken öğrenciler bir araya geldi.

Cumhuriyetin tarihsel önemi vurgulanarak bundan 103 yıl önce bu topraklarda gerçekleştirdiği dönüşümün yarına nasıl taşınması gerektiği tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarikatlar ve laiklik, üniversitelerin içinde bulunduğu piyasacı dönüşüm, coğrafyamızdaki savaş tehlikesinin gençliğe olacak etkisi gibi konulara değinen konuşmacılar ilgiyle dinlendi.

“Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik için ODTÜ Cumhuriyet Sahnesine” şiarı ile düzenlenen etkinlik, saat 17.00’da “Kurtuluştan Kuruluşa: 103 Yıl Sonra Devrime Bakmak” fotoğraf sergisi ile başladı.

Etkinlik, saat 18.00’da ODTÜ Caz Topluluğu’nun müzik dinletisiyle sürdü.

Ardından Genç Yazarlar Topluluğu Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye destanından pasajlar okudu.

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu da sahneye halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle katkı koydu.

ODTÜ Felsefe Topluluğu’nun "Res Publica: Kimin Varlığı, Kimin Cumhuriyeti?" başlıklı konuşmasında, Cumhuriyetin yılda bir kez anılarak değil her gün verilecek mücadeleyle yaşatılabileceği ve yeniden kazanılabileceği dile getirildi. Piyasanın egemenliğinde bir Cumhuriyetin mümkün olmadığı ifade edildi.

ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu adına yapılan konuşmada bilimin ve aydınlanmanın Türkiye’deki geleneği ve bu geleneğin kuruluşundaki cumhuriyetçi role değindi. Üniversitenin ve akademinin özellikle AKP sonrasında geçirmiş olduğu niteliksel dönüşüme işaret edilirken, üniversitelerin bilimsel niteliklerini kaybederek piyasaya yönelik üretim yapmalarının gençlik üzerinde yarattığı etkiler anlatıldı. Konuşmada çözümün gençliğin aydınlanmacı karakterine sahip çıkması olduğu vurgulandı.

Son olarak ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu "Cumhuriyet'i Nasıl Kazanacağız?" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhuriyetin Anadolu halkının direnişiyle kurulduğuna ve yıllar içinde getirdiği kazanımlara değinildi. Tarikatlar ve holdinglerin Cumhuriyetin tasfiyesinde oynadığı role dikkat çekilerek mücadele çağrısı yapıldı.

Sahne, yürüyüşle tamamlandı

Sahne programının ardından saat 20.00'de Cumhuriyet Yürüyüşü başladı.

Merkez Mühendislik binasından başlayan yürüyüş, ODTÜ Fizik çimlerinde bulunan Atatürk Anıtı’nın önünde yapılan basın açıklamasıyla tamamlandı.

Öğrenciler “Kahrolsun Saltanat, Yaşasın Cumhuriyet” “Boyun Eğme Memlekete Sahip Çık” “Eşit, Özgür, Tam Bağımsız Türkiye” sloganlarıyla yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Açıklamada ülkemizin içine sürüklendiği savaşa ve yağmaya karşı Cumhuriyetten devralınan mirasın yeniden ayağa kaldırılması çağrısı yapıldı.

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