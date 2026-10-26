İTÜ ve ODTÜ'de gençler Cumhuriyet için yürüyor: 'Cumhuriyetin aydınlık hikayesini yarına taşımaya davet ediyoruz'

Eşitlikçi, aydınlanmacı ve bağımsız bir ülke talebini yükselten üniversite öğrencileri, kampüslerde Cumhuriyet için bir araya geliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenciler, peş peşe yayımladıkları çağrılarla sıra arkadaşlarını memlekete sahip çıkmaya davet etti.

ODTÜ Cumhuriyet Sahnesi'nde buluşuyor: 'Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik İçin Emeğin Cumhuriyeti'

ODTÜ öğrencileri, 27 Ekim'de "ODTÜ Cumhuriyet Sahnesi" adı ile kapsamlı bir etkinlik ve yürüyüş düzenliyor.

Öğrenci topluluklarının ortak emeğiyle 27 Ekim Salı günü MM-25 salonunda gerçekleşecek olan program, saat 17.00'de "Kurtuluştan Kuruluşa: 103 Yıl Sonra Devrime Bakmak" başlıklı sergi açılışıyla başlayacak. Saat 18.00'de başlayacak olan sahne etkinliklerinde ise ODTÜ Caz Topluluğu, Genç Yazarlar Topluluğu, Türk Halk Bilimleri Topluluğu, Felsefe Topluluğu, Bilim ve Gelecek Topluluğu ve Sosyalist Düşünce Topluluğu'nun katkılarıyla dinletiler, halk oyunu gösterileri ve söyleşiler düzenlenecek. "Res Publica: Kimin Varlığı, Kimin Cumhuriyeti?", "Cumhuriyet ve Aydınlanma" ve "Cumhuriyet'i Nasıl Kazanacağız?" gibi başlıkların tartışılacağı sahne programının ardından öğrenciler saat 20.00'de yürüyüşe geçecek.

İTÜ'den omuz omuza mücadele vurgusu: 'Anadolu halkı kendine biçilen esaret gömleğini yırtıp atmıştır'

İTÜ kulüpleri tarafından yayımlanan ortak çağrı metninde ise Birinci Paylaşım Savaşı'nın yarattığı yıkıma, emperyalist işgallere ve Osmanlı sarayının teslimiyetine dikkat çekilerek yoksul Anadolu halkının bağımsızlık savaşına giriştiği hatırlatıldı. Hasan Tahsin ve Mustafa Kemal'in yaktığı direniş ateşine değinilen açıklamada, "Halk, egemenliğini yalnızca sömürgecilerden değil, çürümüş saltanatın da elinden söküp almıştır. Ve güzel memleketimizin bozkırında genç bir Cumhuriyet filizlenmiştir" denildi.

'Cumhuriyet, tarikatlara ve özelleştirmelere karşı mücadelede yaşıyor'

Cumhuriyet devriminin tarihin çarklarını ileriye çevirerek laiklikle eşit yurttaşlığın önünü açtığı vurgulanan çağrıda, Cumhuriyet savunusunun bugünkü karşılıkları şu sözlerle ifade edildi:

Cumhuriyet; tarikatların toplumsal yaşamı kuşatmasını engellemek için laiklik savunusunda, kaynaklarımızın özelleştirmelerle yağmalanmasına karşı devletleştirme mücadelesinde ve onu daha ileriye taşımak isteyen gençlerin tam bağımsızlık kavgasında yaşamaktadır."

'Bu iradeyi sahipleniyoruz'

Cumhuriyetin, devrimlerini yıkmaya yeltenen düşmanlara karşı ona sahip çıkacak bir irade aradığı belirtilen çağrı metni, İTÜ'lü öğrencilerin kararlılık vurgusuyla son buldu. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yılında biz İTÜ kulüpleri, bu iradeyi sahipleniyor ve haykırıyoruz: Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet!" denildi.

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