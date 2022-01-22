İTÜ Rektörü AKP Gençlik Kolları Başkanı'yla görüştü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü İsmail Koyuncu, AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'la görüştü. Koyuncu'nun görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasıysa tepkileri beraberinde getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin Ağustos ayında İTÜ'nün rektörlüğüne atanan İsmail Koyuncu, bugün Ayazağa kampüsünde AKP gençlik kolları başkanı Eyyüp Kadir İnan’la görüştü. Koyuncu AKP'li İnan'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

Komünistlerden tepki: AKP beslemelerine gösterdiğiniz nezaketi öğrencilere karşı da bekliyoruz

Koyuncu'nun paylaşıma ilişkin Türkiye Komünist Gençliği (TKG) yaptığı paylaşımda "AKP beslemelerine gösterdiğiniz nezaketi boyun eğmeyen öğrencilere karşı da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TKG konuya dair "Yurt, yemek, akademik özgürlük isteyen öğrencilerin yerde sürüklenmesini emreden rektörler, AKP beslemeleriyle çay saati yapıyor. Muhabbetiniz bol olsun, ancak aynı nezaketi eşitsizliğe ve AKP zorbalığına boyun eğmeyen öğrencilere karşı da bekliyoruz" dedi.

Yurt, yemek, akademik özgürlük isteyen öğrencilerin yerde sürüklenmesini emreden rektörler, AKP beslemeleriyle çay saati yapıyor.



Muhabbetiniz bol olsun, ancak aynı nezaketi eşitsizliğe ve AKP zorbalığına boyun eğmeyen öğrencilere karşı da bekliyoruz. https://t.co/noFhIivC89 — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) January 22, 2022

AKP’nin üniversite kampüslerine girme denemelerinin bir örneği bu eğitim dönemi başında yaşanmıştı. İTÜ'nün yüz yüze eğitime döndüğü ilk haftalarda kampüs kapısına stant kuran 'ÜNİAK', İTÜ’lü öğrencilerden gelen sert tepkiler üzerine "AKP'yle bağlantılı olmadıklarını" sadece "AK Gençlik tarafından fonlandıklarını" iddia etmişti.