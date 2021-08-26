İTÜ işçileri rektörlüğe yürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Tez-Koop-İş sendikasında örgütlü işçiler 1 Ocak 2021’de süresi dolan toplu iş sözleşmesi yerine yapılacak yeni sözleşme için aylardır İTÜ yönetimine karşı mücadele veriyor.

Sürecin başında görüşmelere başlayan sendika 41 maddelik önceki sözleşmeyi belli başlıklarda iyileştirmeye gidilerek, sözleşmede yeni hakların tanımlanması ve ücret arttırımı yapılması koşuluyla geçerliliğini korumayı hedefliyordu. Zamanın mevcut işveren sendikası TÜİS ile ücret zammı dışında kabul ettiği gece çalışması, ikramiye, aylık izinleri kapsayan eski 41 maddelik sözleşmede anlaşma sağlanmıştı. Ancak İdari İşler Daire Başkanı’nın AKP’li bir belediyeden ayrılarak İTÜ’deki mevkiisine yerleşmesiyle İTÜ’nün yeni işveren sendikası mahalli idareler kamu işveren sendikası olan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen MİKSEN oldu. İşçilerin şartlarını kabul etmekte direten ve sözlü olarak anlaşılan maddelerden cayan MİKSEN, işçilerin önceki sözleşmede bulunan kazanılmış hakları üstünden haftalık çalışma saatinin 40’tan 45’e çıkarılması ve gece vardiyasının + %30’luk ücretinin %15’e düşürülmesi gibi işçi aleyhtarı tutumu ve tanımlanmış haklarının gaspı üzerinden işçiyi yıldırma politikası gözetmekte.

İTÜ yönetimi neyi hedefliyor?

İşçiye tanımlanmış hak olan risk ücretlerinin iptal edilip maaşa eklenerek ilk 6 ay zam yapılmadan sonraki her 6 ayda da %5 zam yapılması üstünden bir teklif getiren MİKSEN bu teklifler itibariyle 2017 tarihli khk ile taşerondan 4d kamu işçiliğine geçen işçilere taşeron şartlarından daha ağır, iş tanımı belli olmayan ve rıza göstermeme hakkına sahip olunamayan bir toplu iş sözleşmesi çerçevesi çizmekte.

İşçiler eyleme geçiyor

Sendika ve işçiler İTÜ yönetiminin ve işveren sendikasının gözle görülür emek düşmanı politikalarına direnmek için eyleme geçiyor. İşçiler 27 Ağustos Cuma günü saat 13.00’te İTÜ Ayazağa Kampüsü yemekhanesi önünde buluşarak saat 14.00’ te Rektörlük binasına yürüyecek.

Ne olmuştu?

Önceki dönem kasım ayında İTÜ’deki tüm iş kollarının 10 numaralı işkolunda birleştirilmesiyle 7 farklı iş grubundan işçiler Tez-koop-iş Sendikası’nda örgütlenmişlerdi.

Ocak ayından beri artan baskı ortamında çalışan işçilere okul öğrencilerinden gelen destek de artarak büyüyor. İTÜ emekçilerinin yanında olduklarını belirten öğrenciler okul yönetiminin kendi sermaye-borç ikileminde döndüremediği sistemi emekçilerin haklarının gasp edilerek yürütülmesi amaçlandığını ekliyor ve mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildiriyorlar.