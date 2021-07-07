İTÜ'de altyapı çöktü, yaz okuluna fahiş zam yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) 5 Temmuz Pazartesi yapılacak olan ders seçimleri beta versiyonuyla sunulan yeni sisteme rağmen öğrencilerin mağduriyeti ile sonuçlandı.

Her sene ders seçimlerinde altyapısı çöken İTÜ'de önceki gün de yeni sistem yüzünden ders seçimleri gün içinde 14.00’ten 16.00’ya, daha sonra ise bir sonraki güne ertelendi.

Rektör AKP ziyaretinde

Sürece ve ertelemeye dair bilgilendirmede öğrenci işleri yetersiz kalırken, atanmış İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu ise sosyal medya hesabından AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ı ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Öğrenciler ise saatlerce bilgisayar başında sistemin açılmasını bekledikten sonra seçimlerin bir sonraki güne ertelendiği duyuruldu.

Yaz okulunda fahiş fiyatlar

Ders seçimlerinde yaşanan tek sorun altyapı ile sınırlı değil. Online yapılacak olan yaz okulu ücreti saatlik 85 TL olarak açıkladı. Öğrenciler ücretlerden dolayı ders seçmekte kararsız kaldı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yaparak yaz okulu için ders saati başına 85 TL istemenin soygunculuk olduğunu bildirdi.

TKG: Zamlar derhal geri çekilsin

TKG'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Üniversitemizde yaz okuluna yapılan zamları kabul etmiyoruz. Pandemi koşullarında kaliteli bir eğitimden uzak kaldığımız yetmiyormuş gibi çeşitli zamlar yüzünden de üniversite hayatımıza devam etmemiz zorlaşıyor.

Her sene yaz okuluna yapılan zamlar artık öğrencilerin ders almasını engelleyecek hale geldi. Bu sene açıklanan ücret ders saati başına 85 tl oldu. Yurt ücretleri, ev kiraları, KYK kredileri ve bursları bu durumdayken öğrencilerden bu ücreti istemek soygunculuktur.

Ekonomik krizin derinleşmesi ile okurken çalışmak zorunda kalan sıra arkadaşlarımızın sayısı her gün artarken artık bu ücretlerin altından kalkamıyoruz. Biz hem çalışıp hem okumak zorunda olduğumuz için okul hayatına gereken özeni göstermiyorken sermaye öğrenciler üzerinden para kazanmaya devam ediyor. Patronlara kaynak aktarmada sorun yaşamayanlar öğrencilere hiçbir kaynak ayırmıyor. Biz eğitimin parasız ve eşit olmasi gerektiğini söylerken onlar gençlerin boğazına daha cok yapışıyor. Okul hayatının zorlukları, yemekhane zamları, yurt zamları, KYK borçları, işsizlik, geleceksizlik derken bir de yaz okuluna yapılan zamlara tahammülümüz yok.

Zamlar derhal geri çekilsin! Eğitim ücretsiz ve eşit olsun!

İstanbul Teknik Üniversitesi gibi onlarca üniversitedeki sıra arkadaşlarımız bizimle aynı kaderi paylaşıyor. Ancak gençlik bu karanlığı yırtıp atacaktır!

Zamların, gelecek kaygısının, işsizliğin, KYK borçlarının olmadığı bir düzen için, eşit ve ücretsiz bir eğitim için bütün sıra arkadaşlarımızı beraber mücadele etmeye çağırıyoruz."