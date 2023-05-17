İttifakları eleştiren AKP'li Tuğrul Türkeş: 'Birleşik Milliyetçi Ligi' kurmalıyız

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı eleştiren, AKP'den milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş, "Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması" gerektiğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından, "Parlatılan 'Niş'ler, 'Miş' Gibi Yapmak ve Bir Seçimin Ardından Türk Milliyetçiliği" başlıklı bir yazı kaleme alan Türkeş, iki ittifakı da "milliyetçilere önem vermemek ve göz ardı etmekle" ilgili eleştirmişti.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Türkeş, “Her iki ittifak grubunun milliyetçiliğe önem veriyor/‘MUŞ’ gibi yaptıklarını, bundan dolayı da Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı ettiklerini” söyledi.

Sarıkaya'nın "Tuğrul Türkeş çok ısrarlı: 'Milliyetçi Lig kurmalıyız" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti’den milletvekili seçilen, merhum Alparslan Türkeş’in oğlu, Tuğrul Türkeş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir metin yayınladı.

Bu seçim sonrası mesajında dikkat çektiği ise milliyetçi oyların yükselişi karşısında etkisini gösterememiş olması üzerineydi.

'Niş…' diye tanımladığı HDP benzeri yüzde 10 oy alan partilerin desteğini çekebilmek için adayların çaba gösterdiğini, ancak yüzde 25 oranına ulaşan milliyetçi partilere aynı özeni göstermediklerini belirtti.

'Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması' düşüncesini dile getirdi'

Tuğrul Türkeş’i arayıp mesajının gerisinde yatan gerekçesini sordum.

'Her iki ittifak grubunun milliyetçiliğe önem veriyor/‘MUŞ’ gibi yaptıklarını, bundan dolayı da Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı ettiklerini' vurguladı.

Seçimin galibinin çıkan sonuçlara göre 'Türk milliyetçiliği' olduğuna da vurgu yaptı ve mesajında da önerdiği, 'Milliyetçiliğin lig çatısı altında toplanması' düşüncesini dile getirdi.

'Ortak anlayış içinde hareket eden kulüp yapılanması'

Bunun nasıl sağlanacağını sorduğumda ise ABD, İngiltere ve Avrupa’da uygulanan 'Politik lig' gruplarından söz etti.

Bir zamanlar danışmanlığını da yapan Sinan Baykent’in bu konuda kaleme aldığı yazıyı da yolladı.

Nasıl çalışması gerektiği konusundaki önerisinin başında, her milliyetçi liderin partisini kurma serbestisine sahip olduğu, ancak aynı masa etrafında oturup ortak politika belirlediği, hatta ortak aday tespit ettiği bir yapılanmadan söz ediyor.

İttifak gibi olmayan, ortak anlayış içinde hareket eden kulüp yapılanması da denilebilir…

Nitekim 'Lider olmak isteyen kendi partisinde lider olsun, şu veya bu sosyal tabana dayanmak isteyen de o tabana dayansın...' diyerek yapının çerçevesini çizip ekliyor:

'Maksat şahıs veya sınıf iktidarı değil de hakikaten topyekûn bir fikrin iktidarı ise, o halde lidersiz, katılımcı tüm partilerin/ kuruluşların üst düzey yöneticilerinden teşkil edilecek bir yüksek kurulun yürüteceği partiler arası koordinasyonu temel alan, eylemlerde dayanışmayı ve seçimlerde ortak listeyi savunacak bir yatay organizasyon şematiği içinde böylesi bir lig kurulabilir...'

Bunun adını da 'Birleşik Milliyetçi Ligi' olarak tanımlıyor…"