'İtirafçı ol, İBB davasını büyüt' iddiası: Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Timur Soykan hakkında suç duyurusu

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Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV yayınında AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na oturtulan Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Çok önemli bir belediye başkanını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu kişiye 'itirafçı ol, İBB davasını büyüt' diyor. O belediye başkanı ve yakınlarının onayını almadığım için ismini açıklayamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu iddianın "tamamen yalan olduğunu" öne sürdü ve iTimur Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Soykan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı almasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: