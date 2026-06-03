'Kılıçdaroğlu butlan kararı öncesi önemli bir belediye başkanını ziyaret etti' iddiası: 'İtirafçı ol, İBB davasını büyüt'
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 03.06.2026 , 16:20
Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.
Gazeteci Timur Soykan, AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aylar önce "çok önemli bir belediye başkanını" ziyaret ederek "İtirafçı ol, İBB davasını büyüt" dediğini söyledi.
Soykan, OnlarTV'de yayınlanan "Karga Kahvaltısını Yapmadan" adlı programında iddiayı kamuoyu gündemine taşıdı.
Kılıçdaroğlu'nun 5-6 ay önce bir belediye başkanı ile yaptığı görüşmeye dair kısa bir not paylaşan Soykan, Kılıçdaroğlu'nun bu isimden Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında itirafçı olmasını istediğini anlattı.
Soykan, bu olayı aylar önce öğrendiğini vurgularken bahsi geçen belediye başkanının kim olduğunu ise açıklamadı.
Timur Soykan programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Kemal Kılıçdaroğlu 5-6 ay önce çok önemli bir belediye başkanını ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu kişiye 'İtirafçı ol, İBB davasını büyüt' diyor. O belediye başkanı ve yakınlarının onayını almadığım için ismini açıklayamıyorum. Mutlak butlanı bekliyor çünkü. Her gün çöken İBB Davası'nın da altını doldurmaya, oraya itirafçı arıyor.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.