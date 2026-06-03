'Kılıçdaroğlu butlan kararı öncesi önemli bir belediye başkanını ziyaret etti' iddiası: 'İtirafçı ol, İBB davasını büyüt'

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Gazeteci Timur Soykan, AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aylar önce "çok önemli bir belediye başkanını" ziyaret ederek "İtirafçı ol, İBB davasını büyüt" dediğini söyledi.

Soykan, OnlarTV'de yayınlanan "Karga Kahvaltısını Yapmadan" adlı programında iddiayı kamuoyu gündemine taşıdı.

Kılıçdaroğlu'nun 5-6 ay önce bir belediye başkanı ile yaptığı görüşmeye dair kısa bir not paylaşan Soykan, Kılıçdaroğlu'nun bu isimden Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında itirafçı olmasını istediğini anlattı.

Soykan, bu olayı aylar önce öğrendiğini vurgularken bahsi geçen belediye başkanının kim olduğunu ise açıklamadı.

Timur Soykan programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: