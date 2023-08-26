İthaki Yayınları'nda 'küçülme' bahanesiyle işçi kıyımı

İthaki Yayınları’nda ''küçülme'' gerekçesi ile tazminat hakkı olmayan çalışanlar işten çıkarıldı, eski çalışanlar da istifaya zorladı.

17 Ağustos'tan bu yana yayınevinde çalışan 5 kişinin işine son verildi. Aralarında yayın yönetmeni Alican Saygı Ortanca'nın bulunduğu 5 kişi de istifa etti.

Yayınevi çalışanları asgari ücret düzeyinde düşük ücretlerle çalıştıklarını ikinci altı ayda yapılacak zam ile ilgili yayın yönetmeni ve yayınevinin sahibi Ünal Koçak arasında yapılan görüşmeden sonuca ulaşılamadığını söyledi.

'Küçülen' patron 26'ncı şubesini açtı

''Küçülme'' gerekçesini öne süren Ünal Koçak'ın sahibi olduğu Penguen Kitabevi'yse bu hafta 26. şubesini açtı. Zincir mağazanın iki ay önce İçerenköy'de açılan 5 bin metrekare büyüklüğündeki şubesi İstanbul'un en büyük kitabevi olma özelliğini taşıyor.

İşten çıkarmalara tepki yayınevinin okurları, yazarları ve çevirmenlerinden geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı yayınevinin kitaplarını satın almayacağını duyurdu. Kitapları İthaki Yayınları tarafından basılan yazarlar Haydar Ergülen ve Ercan Yılmaz, çalışanların işten çıkarılmasının ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek, yayınevine ''çözüm'' çağrısında bulundu.