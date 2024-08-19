'İtfaiye yetersiz' diyenlere 'cahil' diyen CHP'li il başkanı, İzmir BB Başkanı'nı duymadı mı?

Türkiye’nin birçok ilinde orman yangınları sürüyor. İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir’de son dört günde 27 ilçede küçüklü büyüklü 240 yangın çıktı. Yangınlar şimdilik kontrol altına alınsa da yangınların günlük hayat üzerindeki etkileri devam ediyor. Yaklaşık 1600 hektara yayılan yangınlarda 16 ev küle döndü.

Yangının çıkma sebebi gibi, söndürülme süresi ve yöntemleri de tartışma konusu. Soğutma çalışmalarının yetersiz olduğu eleştirileri getirilmişti. TKP İzmir il Örgütü konuya ilişkin "AKP iktidarı ile CHP’li yerel yönetimlerin aralarındaki yetki mücadelesi ve siyasi itiş kakış yüzünden yaşanan koordinasyonsuzluk ve rekabet hâlinin de, orman yangınlarına müdahalenin plansız ve yer yer etkisiz olmasına yol açtığı açıkça gözlemleniyor. Öte yandan, AKP iktidarı bir taraftan, CHP’li yerel yönetimler diğer taraftan ortadaki açık suçu birbirlerine atarak sorumluluktan kaçmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yangının kontrol altına alınamamasında itfaiyenin yetersiz kaldığı eleştirisinde bulunanlara karşı tavrı ve seslenişi tepki çekti.

Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir İtfaiyesi'ni eleştirenlere "cahil" dedi.

Aslanoğlu paylaşımında, "İzmir itfaiyesi orman yangınlarında yetersiz kaldı diyen CAHİL ! İzmir itfaiyesi Ateş Savaşçıları ile GURUR DUYUYORUZ…" ifadelerini kullandı ve yangına dair veriler içeren bir video paylaştı.

İzmir itfaiyesi orman yangınlarında yetersiz kaldı diyen CAHİL !



İzmir itfaiyesi Ateş Savaşçıları ile GURUR DUYUYORUZ… pic.twitter.com/g4ebwS9PHz — Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) August 18, 2024

Tugay: Belediyelerin yetkisi artmalı

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu “itfaiye yetersiz kaldı” diyen halka “cahil” derken il başkanının aksine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay itfaiye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Yangınlarla ilgili gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 29 arama kurtarma derneğiyle protokol imzaladıklarını ve itfaiye çalışanlarının özellikle yaz aylarında bazı alanlarda nöbet tutmaya başladığını anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin norm kadro ihtiyacı bulunduğunu bildiren Tugay, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı’ndan 120 personel talebinde bulunduklarını ancak 50 kadro verildiğini açıkladı.

Tugay, “Önümüzdeki günlerde yine kadro talebimiz olacak. Bu talebimizin olumlu bir şekilde karşılanmasını ve onaylanmasını rica ediyoruz. İtfaiye teşkilatının ekipmanının güçlendirilmesi için devletimizin, İller Bankası’nın konuyu önceliklendirmesini ve belediyelerimize kredi desteği vermesinin önemini belirtmek isterim” diye konuştu.

Kızıl: Çekim yaptığım yangın bölgeleri İzmir Büyükşehir İtfaiyesi'nin sorumluluk alanındaydı

Yangınlar başladığından bu yana bölgeden olan Kazım Kızıl, Aslanoğlu’nun paylaşımını eleştirdi ve “Yangından etkilenen insanlar sizden tweetinizdeki gibi manipülatif bilgiler değil, gerçek bir ilgi ve destek bekliyor” dedi. Kızıl aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden de bir görsel paylaşarak yangının itfaiyenin sorumluluk bölgesinde olduğunun altını çizdi.